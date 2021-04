Il Barcellona pronto a cedere Griezmann in estate: sondaggio positivi, ma ci sono due ostacoli da superare

C’è da capire quel che accadrà con Messi, ma il Barcellona del prossimo anno – argentino a parte – potrà essere molto diverso da quello attuale. C’è da fare i conti con la crisi economica dovuta al Covid e la voglia di rinnovamento ed allora anche qualche big potrebbe partire a fine stagione. Tra gli incerti c’è sicuramente Antoine Griezmann.

L'ex Atletico Madrid nei suoi due anni al Barcellona ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative e la sua cessione potrebbe significare un bel tesoretto per la società, considerando la valutazione del calciatore e l'ingaggio percepito.

Calciomercato Inter e Juventus, due ostacoli per Griezmann

Proprio in virtù di questo ragionamento il Barcellona ha già mosso i primi passi in ottica cessione. Come riferisce il giornalista spagnolo Francesc Aguilar su Twitter, la società spagnola ha fatto un’analisi di mercato per Griezmann ottenendo una buona risposta.

Il calciatore piace in Francia e in Inghilterra, ma anche in Italia dove Juventus e Inter potrebbero farsi avanti. Due però gli ostacoli ad una possibile trattativa: ovviamente l’ingaggio molto alto (si parla di una cifra vicina ai 20 milioni di euro a stagione) e la volontà del calciatore di restare al Barcellona.