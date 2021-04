Per la panchina della Fiorentina, con Iachini verso l’addio a fine stagione, è forte la candidatura di Gennaro Gattuso

Giuseppe Iachini, con ogni probabilità, terminerà la sua seconda avventura sulla panchina della Fiorentina al termine della stagione in corso. Prima, però, dovrà portare in salvo la squadra. Nel frattempo, i dirigenti sono al lavoro per cercare il prossimo allenatore e il nome più caldo è quello di Gennaro Gattuso, in uscita dal Napoli di Aurelio De Laurentiis come raccontato nel mese scorso da Calciomercato.it. A dare ulteriore forza a questa indiscrezioni, ci ha pensato l’ex direttore generale della Juventus, tra le altre, Luciano Moggi attraverso il suo account twitter. “Per la Champions ci sta provando anche il Napoli, nonostante Gattuso abbia già le valigie pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante“. Parole chiare: vedremo, nelle prossime settimane, se andrà davvero così.