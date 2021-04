Juventus, Damascelli durissimo: “Cristiano Ronaldo caso umano”

La prestazione contro il Genoa e il lancio della maglietta da parte di Cristiano Ronaldo, numero 7 della Juventus, fanno ancora discutere

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Genoa, in casa Juventus si aggira un calciatore con un umore pessimo: Cristiano Ronaldo. La prestazione insufficiente e il caso del lancio della maglietta a fine partita, poi chiarito, continuano ad agitare le acque in casa bianconera. Se a questo aggiungiamo anche le indiscrezioni, confermate anche da Calciomercato.it, su un possibile addio anticipato del fuoriclasse portoghese, in anticipo di un anno rispetto alla naturale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2022, il quadro è completo. La squadra di Andrea Pirlo e del presidente Andrea Agnelli è in lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League, obiettivo essenziale dal punto di vista sportivo ed economico, vista la delicata situazione causata dalla pandemia ancora in corso. Nel frattempo, però, Ronaldo continua ad essere nel mirino della critica.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Genoa, la vittoria non basta: “Ronaldo pietoso”

Juventus, Damascelli ‘distrugge’ Cristiano Ronaldo e Pirlo

Nel consueto editoriale su ‘Il Giornale’, il giornalista Tony Damascelli è tutt’altro che tenero nei confronti di Cristiano Ronaldo, apostrofato con parole decisamente forti. “La Juventus deve affrontare un caso umano: Cristiano Ronaldo, per tutto il secondo tempo, ha avuto un atteggiamento indisponente nei confronti dei compagni di squadra, sbuffando, criticando un’azione sbagliata, un passaggio ritardato, un tiro sbilenco, anzi più di uno pure suo, imprecando come un moccioso. E, a fine partita, si è tolto rabbiosamente la maglia lanciandola via ma poi consegnandola, con fastidio, a un raccattapalle, cosi sostiene l’ufficio legale a difesa. A meno che il gesto finale non sia l’anticipo della decisione che verrà presa al termine della stagione“.

Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha parlato anche del tecnico bianconero Andrea Pirlo, che ieri dopo il match si è dato un “6, di stima” per quanto fatto fino a questo momento. “Togliamo il 6. A inizio ripresa, dopo un ottimo primo tempo, è riuscito a togliere tutti e tre gli esterni e la squadra è andata in difficoltà. Direi benissimo”.