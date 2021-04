Dopo Dazn, anche la società Comcast si scusa con gli abbonati per quanto successo ieri nella trasmissione di Inter-Cagliari

Non è stato un pomeriggio semplice per Dazn, quello di ieri. Tra utenti furiosi e la partita tra Inter e Cagliari, finita uno a zero per la squadra di Conte, che non si vedeva, la piattaforma di streaming online ha dovuto fare ammenda pubblicamente. Oggi, però, sono arrivate le scuse anche di Comcast Technology Solutions, la società all’origine dei disservizi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Problemi con DAZN, le scuse di Comcast per Inter-Cagliari

CTS, società del gruppo Comcast che controlla anche l’emittente satellitare Sky, ha chiarito che il malfunzionamento tecnico ha causato interruzioni del servizio in Europa non solo per Dazn, ma anche per altri tre clienti in tutta Europa.

“Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema e ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati“, hanno detto da CTS, secondo quanto riportato da ‘Reuters’. Anche l’emittente online aveva anticipato l’origine del problema “indagando dal fornitore terzo Comcast Technology Solutions che ha colpito Dazn e altre emittenti in Europa“.

Dopo la nota del canale di sport in streaming che ha promesso un risarcimento agli abbonati, interessati dal malfunzionamento per le partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio, anche la Lega Serie A si è mossa per chiarire ulteriormente l’episodio. Tramite una lettera inviata a Dazn, l’organo del massimo campionato ha chiesto rassicurazione per “scongiurare simili episodi in futuro“, specie ora che ha vinto la gara dei diritti tv per i prossimi tre anni.