Covid, Speranza: “Verso un’estate diversa” | Novità sul richiamo dei vaccini

Il Ministro Speranza ha parlato della prossima estate: “La immagino molto diversa da questi mesi. Novità in arrivo sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale in Italia e il Ministro della Sanità ha dato importanti indicazioni in vista dell'estate. Nell'intervista rilasciata a 'Repubblica', Roberto Speranza ha rivelato: "Andiamo verso un'estate molto diversa da questi mesi, ma non sia liberi tutti. Serve gradualità e attenzione, non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure". Questo ottimismo del Ministro della Sanità è dovuto, in gran parte, al vaccino. Proprio riguardo alla campagna vaccinale, poi, Speranza ha aggiunto: "Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, la prossima estate ci potremo consentire molte più libertà".

Infine, Roberto Speranza ha dato importanti aggiornamenti riguardo al vaccino. “Richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21 e 28. Inoltre inseriremo la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue”. Il Ministro, poi, ha concluso: “Ora la priorità restano le persone sopra gli 80 anni e poi quelle tra 70 e 80”.