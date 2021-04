Il Milan può piazzare un acquisto a parametro zero: il calciatore fissa la condizione per dire sì ai rossoneri

Il Milan è già proiettato al futuro. La vittoria contro il Parma ha reso un po’ più stabile la situazione in classifica dei rossoneri anche se le rivali per un piazzamento Champions: vincono Juventus, Napoli e Lazio, in attesa di Roma e Atalanta. Pioli ha chiesto di non parlare più del futuro e di essere concentrati sul campo, ma inevitabilmente la coppia Maldini-Massara si guarda intorno alla ricerca di rinforzi in grado di far fare un salto di qualità alla formazione rossonera. Tra i calciatori da più tempo accostato ai rossoneri c’è anche Florian Thauvin, esterno offensivo francese in scadenza di contratto con il Marsiglia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Thauvin: sì solo con la Champions

Thauvin rappresenta un obiettivo di vecchia data per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di rinforzare il lato destro del reparto offensivo e il francese per qualità ed esperienza rappresenta il profilo giusto. Lo è anche per l’aspetto economico visto che arriverebbe a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare con il Marsiglia.

Anche ‘todofichajes.com’, dà il Milan in vantaggio per Thauvin che ha però posto una condizione per il suo sì ai rossoneri. E’ la qualificazione in Champions l’aspetto necessario affinché il 28enne si leghi alla società italiana. Il francese non ha intenzione di fare un passo indietro nella sua carriera e per questo è disposto ad accettare la corte del Milan soltanto nel caso in cui la squadra entrasse nei primi quattro.