Calciomercato Juventus, sempre più lontano il rinnovo di Dybala: la ‘Joya’ vuole andare via, contatti degli agenti con vari intermediari

Il ritorno in campo con gol, tre mesi dopo, contro il Napoli, mercoledì scorso, ha alimentato i rimpianti in casa Juventus su cosa poteva essere e non è stato in questa stagione. E su cosa potrebbe non essere più: Paulo Dybala e i bianconeri, a fine anno, sono sempre più vicini a separarsi. Permane la situazione di stallo sul rinnovo del contratto e la scadenza del 2022 impone una decisione di qualche tipo a giugno, che sia permanenza o cessione. Le dichiarazioni di Paratici sul rinnovo di Dybala aumentano i dubbi sulla fumata bianca. E dalla Spagna arrivano rumours che sembrano avvicinare ulteriormente l’addio.

Calciomercato Juventus, pista Real Madrid per Dybala: contatti in corso

Il portale iberico ‘todofichajes.com’ infatti riporta di contatti con il Real Madrid. I ‘Blancos’ sarebbero destinazione gradita per la ‘Joya’, che non è più riuscito a sentirsi davvero protagonista in bianconero dall’avvento di Cristiano Ronaldo. L’entourage dell’argentino avrebbe contattato diversi intermediari per proporre il suo profilo agli spagnoli. La Juventus, dal canto suo, spera di inserire il numero 10 in uno scambio con nomi come Isco o Marcelo, ma dipenderà tutto da cosa vorrà fare il Real. Gli obiettivi primari a Valdedebas, non è un mistero, sono Haaland e Mbappe. Se le risorse verranno principalmente investite su uno dei due, difficilmente ci sarà spazio anche per Dybala.