La Juventus potrebbe approfittare dello stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto: il centrocampista nel mirino dei bianconeri

Operazione futuro per la Juventus. I bianconeri devono rinverdire la rosa in tutti i settori del campo e si guardano intorno. Se l’attacco potrebbe essere completamente rivoluzionato tra i dubbi di Cristiano Ronaldo, l’incertezza su Dybala e quella sul riscatto di Morata, anche il centrocampo potrebbe vedere diverse facce nuove. Paratici quindi sta scandagliando il mercato alla ricerca del nome giusto.

Lo sarebbe sicuramente Paul Pogba, obiettivo di vecchia data, ma c’è anche un altro nome che potrebbe sposarsi alla perfezione con le caratteristiche ricercata dalla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Camavinga non rinnova: c’è la fila

Si tratta di Eduardo Camavinga, 18enne centrocampista del Rennes. Come scrive ‘The Athletic’, il giovane calciatore francese ha deciso di non prolungare il contratto con la società di appartenenza, in scadenza nel 2022. Non è chiaro ancora se andrà via già quest’estate oppure direttamente la prossima stagione a parametro zero, ma è certo che il suo futuro sia in una big del calcio europeo.

Su di lui c’è sicuramente la Juventus che dovrà però vedersela con rivali di primo livello: dal Real Madrid, che lo segue da tempo, al Manchester United e poi ancora Chelsea e Psg.