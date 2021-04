Dembele resta nei radar della Juventus in caso di addio al Barcellona. Le parole del talento francese sul suo futuro

La Juventus è focalizzata sul raggiungimento del piazzamento alla prossima Champions League, obiettivo minimo per salvare una stagione fin qui deludente per la compagine campione d’Italia che dopo nove anni si appresta a lasciare scettro e scudetto in Serie A. Sono iniziate però le grandi manovre per il mercato estivo, con il futuro di Dybala, Ronaldo e Morata che resta al momento incerto nel reparto offensivo. Potrebbero esserci dei ribaltoni in attacco, con la dirigenza della Continassa che sta valutando diversi nomi per lo scacchiere bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Damascelli durissimo: “Cristiano Ronaldo caso umano”

Juventus, Dembele sul rinnovo: “Nessun incontro col Barcellona”

Tra questi c’è anche Ousmane Dembele, come Dybala in scadenza nel 2022 con il Barcellona, con diverse voci che accostano nuovamente il talento francese alla Juve proprio in un ipotetico scambio con la ‘Joya’. L’ex giocatore del Borussia Dortmund si è soffermato sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto. Non c’è stato ancora nessun incontro con la nuova dirigenza, però sono felice e mi sento bene al Barça – le sue parole a ‘BeINSports’ – Non conosco molto bene il nuovo presidente Laporta, ma è molto vicino alla squadra e a noi giocatori. Vedremo come andrà. Mi sento bene da quando sono tornato in campo, il mio stile di vita è molto buono. Non è questo che mi ha fatto soffrire tante volte in passato: la gente parla senza saperlo e poi negli ultimi tempi ho avuto meno infortuni”.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione di Dembele che, senza la fumata bianca sul rinnovo, probabilmente verrà messo sul mercato dal Barcellona per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Uno scenario che anche la Juve monitorerebbe con attenzione.