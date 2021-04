Calciomercato Inter, Conte vicinissimo allo scudetto ma può lasciare a fine stagione: il possibile super scambio di panchine

Undicesima vittoria di fila oggi per l’Inter contro il Cagliari e ulteriore passo dei nerazzurri verso lo scudetto. A otto giornate dal termine, 11 lunghezze di vantaggio sul Milan e traguardo che appare davvero vicino. Antonio Conte e soci stanno per compiere la missione prefissata a inizio stagione, ma il futuro del tecnico pugliese è ancora incerto. Potrebbero incidere le nuove dinamiche societarie, ma anche la volontà dello stesso allenatore di confrontarsi con una nuova avventura. In questo senso, arrivano conferme dalla Spagna su un asse che potrebbe significare una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Inter, via Conte e dentro Simeone: si può fare

Conte è infatti nel mirino dell’Atletico Madrid, come riportato da ‘Elgoldigital’, ribadendo rumours già emersi nelle scorse settimane. In casa ‘Colchoneros’ è in discussione la posizione di Simeone, che deve tenere botta in testa alla classifica resistendo alla rimonta prepotente di Real Madrid e Barcellona. Dopo molti anni, il sodalizio storico con il ‘Cholo’ potrebbe interrompersi, anche per motivi economici. L’Atletico, liberandosi del suo ingaggio faraonico (oltre 20 milioni di euro l’anno), farebbe spazio nel suo bilancio per acquisti importanti sul mercato. Conte sarebbe il sostituto ideale e interessato a lanciarsi nella Liga. Al tempo stesso, Simeone ha più volte spiegato come sarebbe un suo desiderio allenare i nerazzurri, colori a cui è legatissimo. Uno ‘scambio’ di panchine clamoroso, ma fattibile.