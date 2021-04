Cagliari, squadra in ritiro in vista del Parma! Le ultime

Cagliari in ritiro da giovedì pomeriggio in vista della sfida salvezza di sabato sera alla Sardegna Arena contro il Parma

Il Cagliari va in ritiro. È la decisione della società dopo il ko di San Siro contro l'Inter, che ha visto i rossoblù scivolare a -5 dal Torino al terz'ultimo posto in classifica. Come riportato dall'ANSA, da giovedì pomeriggio la squadra di Semplici sarà in ritiro in vista della sfida salvezza di sabato sera, in programma alla Sardegna Arena contro il Parma.

Questa la decisione del presidente Giulini per trovare concentrazione e compattezza verso la decisiva sfida con gli emiliani.