Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai nostri followers quale dovrebbe essere il regalo per Conte in caso di scudetto con l’Inter

L’Inter ha vinto anche oggi contro il Cagliari e ora lo scudetto è sempre più vicino. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it quale sarebbe il regalo giusto sul mercato per Antonio Conte. Al primo posto assoluto, con il 40% dei voti, è arrivato Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus ed in estate potrebbe anticipare di un anno l’addio ai bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In caso di vittoria dello scudetto, quale sarebbe il regalo perfetto per l’#Inter di #Conte? RT, VOTA E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 11, 2021

Secondo posto, poi, per Luis Muriel. I tifosi nerazzurri hanno dato il 24% dei voti all’attaccante colombiano che sta facendo tanto bene con la maglia dell’Atalanta. Completa il podio Wijnaldum, che al termine della stagione andrà in scadenza con il Liverpool e potrà accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Infine, ultimo posto per Emerson Palmieri: Conte ha già allenato l’italobrasiliano ai tempi del Chelsea.