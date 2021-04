Pagelle e tabellino di Inter-Cagliari, lunch match della 30esima giornata di Serie A. Da Eriksen e Sensi a Nainggolan e Vicario, voti e giudizi di Calciomercato.it

L’Inter conquista in casa col Cagliari l’undicesima vittoria consecutiva. Decide Darmian a un quarto d’ora dal termine, Conte torna a +11 sul Milan. Ecco le pagelle.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, scambio Dybala-Icardi: la posizione dell’ex Inter

Le Pagelle di Inter-Cagliari

INTER

Handanovic 6,5 – Pronto sull’unico vero tiro del Cagliari, firmato Nainggolan

Skriniar 6,5 – Pasticcia troppo in fase di impostazione e qualche intervento in ritardo. Ma è provvidenziale alla fine su Pavoletti.

De Vrij 6,5 – Qualche errorino, anche se lontanissimo dalla porta. Attento e puntuale nella ripresa, la traversa gli nega il gol.

Bastoni 6 – Pavoletti lo costringe ad avvicinarsi troppo a de Vrij, fatica a salire col pallone. Nella seconda frazione riesce a sganciarci e la qualità della manovra migliora.

Darmian 7 – Sostituire Hakimi, anche l’Hakimi deludente delle ultime gare. Quando Sensi passa a destra riesce a esprimersi meglio. Conclude un’azione fantastica. (Dall’83’ D’Ambrosio)

Eriksen 7 – Illumina, specie nella ripresa, e va al tiro. In giornata sul piano balistico e dà un ottimo contributo in fase di interdizione. Partita quasi perfetta.

Brozovic 7 – Al rientro dalla squalifica, è in assoluto il migliore del centrocampo e di tutta la squadra. Salva tutto, oggi in versione Kante.

Sensi 6,5 – Titolare dopo sei mesi, l’approccio è timido poi cresce sfiorando il gol. Meglio sul centro-destra, necessita di giocare per trovare piena connessione tra testa e gambe.

Young 5 – Ha più spazio di Darmian per affondare, ma è impreciso e banale nelle scelte. (Dal 69′ Hakimi 7 – Dà la scossa regalando a Darmian una palla da spingere solo in rete)

Lukaku 6 – Raddoppiato se non triplicato, il belga va a sbattere contro un muro e contro se stesso ma alla fine si rivela determinante nell’azione del gol.

Sanchez 4,5 – Sembra giocare più per soddisfare il proprio ego che per la squadra. Sul più bello sbaglia tutto. (Dal 69′ Lautaro Martinez 7 – Col suo ingresso si ravviva pure Lukaku e non è un caso. Sta troppo bene per lasciarlo in panchina)

All. Conte 6,5 – Punta su un centrocampo di qualità e su Sanchez sapendo che il Cagliari si difenderà a oltranza. Servono però Lautaro e Hakimi – sbagliato lasciare entrambi in panchina? – per rompere il muro sardo e conquistare l’undicesima vittoria consecutiva. 13 punti allo scudetto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

CAGLIARI

Vicario 7,5 – Battezza l’esordio in Serie A con una prova eccellente. Tre-quattro interventi di spessore.

Rugani 6,5 – Godin gli dà sicurezza, col pallone fra i piedi fa sempre la cosa giusta. (Dall’84’ Simeone s.v.)

Godin 6,5 – Pieno possesso dell’area di rigore e quando c’è da spazzare non ci pensa due volte. Difensore vecchio stampo che non passa mai di moda.

Carboni 7 – Dimostra grande intelligenza ed esperienza nonostante la giovane età. Benissimo su Lukaku.

Zappa 6 – Spinge poco ma non soffre granché Young. (Dal 91′ Cerri s.v.)

Marin 6 – Con qualità e tenacia tiene in mano la squadra nel primo tempo. In calo nella ripresa.

Nainggolan 7 – Un po’ mezz’ala, un po’ centromediano. Nel complesso gara di grande sostanza e qualità, è suo l’unico squillo offensivo dei sardi.

Duncan 5,5 – Fa il suo ma cala troppo col passare dei minuti. (Dal 71′ Asamoah 6 – Un paio di incursioni preziose nel finale)

Nandez 6,5 – Sacrificato molto, ma prezioso, sull’out sinistro.

Joao Pedro 5 – Bene nel primo tempo, il nulla assoluto nel secondo. Spreca un’ottima occasione.

Pavoletti 6,5 – Zero palloni giocabili, ma arma tattica preziosissima fino a quando durano lui e la squadra. (Dal 91′ Pereiro)

All. Semplici 6,5 – Partita preparata alla perfezione, anche se esclusivamente improntata sull’attesa. E così prima o poi il gol lo prendi. Serve maggior coraggio per la salvezza.

Arbitro Pairetto 6,5 – Fischia un po’ troppo, ma nessun danno.

TABELLINO

Inter-Cagliari 1-0

76′ Darmian

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (83′ D’Ambrosio), Sensi (80′ Vecino), Brozovic, Eriksen (80′ Gagliardini), Young (69′ Hakimi); Lukaku, Sanchez (69′ Lautaro Martinez). All.: Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario, Rugani (84′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa (91′ Cerri), Marin, Nainggolan, Duncan (71′ Asamoah), Nandez; Joao Pedro, Pavoletti (91′ Pereiro). All.: Semplici

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Var: Massa

Ammoniti: Brozovic, Nainggolan

Note: 3′ recupero st