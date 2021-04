Serie A, 30a giornata | Nessuna sorpresa: vincono Juve, Napoli e Lazio

Marcatori e classifica dopo le gare di Serie A delle ore 15, i dettagli su Juventus-Genoa, Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio

Nei match delle 15 di Serie A tutto va secondo i piani. La Juventus è riuscita a vincere in casa contro il Genoa, grazie alle reti di Kulusevski, Morata e McKennie. Inutile il gol di Scamacca per i liguri. Vince anche il Napoli in trasferta contro la Sampdoria: ai partenopei sono bastate le marcature di Fabian Ruiz e Osimhen. Infine, anche la Lazio è riuscita a vincere con un gol allo scadere contro l’Hellas Verona: a decidere il match è stato Milinkovic Savic. Insomma, la corsa alla prossima Champions League resta serratissima. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINI E CLASSIFICA

Juventus-Genoa 3-1: 4′ Kulusevski (J), 22′ Morata (J), 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie (J)

Sampdoria-Napoli 2-0: 35′ Fabian Ruiz, 87′ Osimhen

Verona-Lazio 0-1: 92′ Milinkovic-Savic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 74, Milan 63, Juventus 62, Napoli 59, Atalanta* 58, Lazio* 55, Roma 51, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina* 30, Benevento* 30, Torino* 27, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15.

* una partita in meno