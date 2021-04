Serie A, Inter-Cagliari 1-0 | Darmian regala l’undicesima vittoria a Conte

Inarrestabile la compagine di Conte, Inter-Cagliari termina 1-0: Darmian sigilla l’undicesima vittoria consecutiva per i nerazzurri

Non si ferma più la macchina schiacciasassi creata da Antonio Conte, che nel lunch match di Serie A sconfigge anche il Cagliari. Per conquistare l’undicesima vittoria consecutiva all’Inter è bastata la rete di Matteo Darmian al 77′. Una partita molto combattuta quella che è andata in scena al ‘Meazza’, con i sardi che si sono rivelato un avversario molto complicato da scardinare per i nerazzurri. L’apriscatole, alla fine, è stato Achraf Hakimi: l’esterno marocchino è riuscito ad infilarsi nella difesa del Cagliari, per poi servire a Darmian un pallone solo da spingere in porta. L’ex Manchester United si è fatto trovare pronto e ha, ragionevolmente, messo un sigillo importante sul campionato. Lo scudetto per l’Inter è sempre più vicino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA:

Inter-Caglari 1-0: 77′ Darmian

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 74, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari** 22, Parma 20**, Crotone** 15.

** una partita in più

* una partita in meno