Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-3: alla doppietta di Zapata risponde quella di Vlahovic ma un rigore di Ilicic premia i nerazzurri

Posticipo domenicale di Serie A vibrante tra Fiorentina e Atalanta, con la squadra di Gasperini che si impone per 3-2. La doppietta di Zapata sembra mettere la gara in discesa, quella di Vlahovic rimette tutto in discussione. A decidere è un rigore di Ilicic, che lascia i bergamaschi al quarto posto in solitaria, a una settimana dallo scontro diretto con la Juventus.

L’Atalanta prende da subito il comando delle operazioni e sblocca poco prima del quarto d’ora con un colpo di testa di Zapata su angolo. Nerazzurri che dominano e vanno più volte vicini al raddoppio, con il colombiano e con Gosens. Dragowski tiene a galla i suoi che non reagiscono e ancora Zapata, su grande imbucata di Malinovskyi, colpisce prima dell’intervallo. Al ritorno in campo è un’altra Fiorentina: Vlahovic colpisce per due volte in pochi minuti, prima in girata e poi raccogliendo l’assist di Kouame dopo una splendida discesa solitaria dell’ivoriano. Torna però subito avanti l’Atalanta, con Ilicic, entrato nella ripresa, che realizza un rigore originato da un netto fallo di mano di Martinez Quarta. La Fiorentina non si arrende, ma i bergamaschi sfiorano in almeno un paio di occasioni il poker, soprattutto con Pasalic che si divora un gol praticamente fatto e con Zapata ancora fermato da Dragowski. Gasperini può esultare: rimane a distanza il Napoli, con la Juventus ci si gioca la terza piazza.

FIORENTINA-ATALANTA 2-3 – 13′, 40′ Zapata (A), 57′, 66′ Vlahovic (F), 70′ Ilicic rig. (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio* 55, Roma 54, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina 30, Benevento* 30, Torino* 27, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

* una partita in meno