Sampdoria-Napoli, ammonito Lozano | Non ci sarà contro l'Inter

Brutte notizie per Gattuso, nel corso di Sampdoria-Napoli è stato ammonito Lozano: il messicano era diffidato e salterà la sfida con l’Inter

Vittoria importante per il club campano, che rimane in scia e può ancora sperare di qualificarsi alla prossima Champions League. Nel corso del match contro la Sampdoria, però, arrivano brutte notizie per Gennaro Gattuso: Hirving Lozano è stato ammonito al 78′ a seguito di uno scontro con Audero. Il messicano era diffidato e, quindi, salterà per squalifica il big match contro l’Inter in programma per la prossima giornata di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La sfida contro i nerazzurri rischia di essere un importante spartiacque per i partenopei, che devono riuscire a restare agganciati al gruppo di testa. Gattuso, però, non avrà a disposizione Lozano per insidiare la difesa di Antonio Conte.