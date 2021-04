Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Bologna, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Finisce 1-0 il primo tempo di Roma-Bologna, con tante occasioni soprattutto per i rossoblù. Che solo per caso non chiudono in vantaggio la prima frazione di gara e al contrario subiscono lo svantaggio nel finale. Alla fine Mayoral punisce la squadra di Mihajlovic. Soriano e compagni difettano di precisione e lucidità sotto porta nonostante un’ottima prestazione, poi Danilo è ingenuo e perde il contrasto con Mayoral, bravissimo a saltare Skorupski con un tocco sotto dolcissimo.

ROMA

Mirante 7

Mancini 6

Fazio 5

Ibanez 5,5

Reynolds 5

Diawara 5,5

Villar 5

Peres 5,5

Carles Perez 4,5

Pedro 5

Mayoral 6,5



All.: Paulo Fonseca 5

BOLOGNA

Skorupski 6

De Silvestri 6

Danilo 5

Soumaoro 6,5

Dijks 6

Schouten 6,5

Svanberg 6

Skov Olsen 6,5

Soriano 6

Barrow 6

Palacio 5,5

All.: Sinisa Mihajlovic 6,5

Arbitro: Guida 6

Il tabellino del primo tempo di Roma-Bologna 1-0

Marcatori: 44′ Mayoral

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Diawara, Villar, Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Jesus, Santon, Karsdorp, Calafiori, Veretout, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko, Pellegrini, Providence

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Antov, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Dominguez, Juwara, Orsolini, Sansone, Vignato

All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Robilotta

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: De Meo