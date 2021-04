Roma-Bologna, Mihajlovic furioso dopo il gol di Mayoral: la reazione

Mihajlovic furioso dopo il gol di Mayoral durante Roma-Bologna, i dettagli sulla reazione del tecnico

Il Bologna macina gioco, occasioni ma alla fine è sotto all’intervallo. Manca cattiveria e precisione sotto porta, il solito difetto dei rossoblù che però vengono anche beffati al 44′. Primo errore difensivo del Bologna, che spalanca la porta a Mayoral e alla beffa per la squadra di Mihajlovic. Che durante tutta la partita è sembrato tarantolato, soffriva l’incapacità della sua squadra di tramutare in gol le occasioni, come successo contro l’Inter. Come se in qualche modo sentisse la beffa dietro l’angolo, che puntualmente si è materializzata.

E Sinisa non l’ha presa bene, tra imprecazione e un calcio a una bottiglietta che casualmente è andata a finire dalle parti della panchina della Roma. Niente di intenzionale, ovviamente, nessun ‘ferito’, ma Mihajlovic era parecchio arrabbiato.