Sinisa Mihajlovic scatenato nel corso di Roma-Bologna: nel mirino del tecnico rossoblù Barrow e Dominguez

Sinisa Mihajlovic è carico in panchina, ma proprio non gli va giù la totale mancanza di concretezza dei suoi giocatori. Oltre al gesto nel primo tempo dopo il gol della Roma, ci sono altri due episodi che più di tutti aiutano a capire la frustrazione del serbo nei confronti di una squadra che è troppo morbida. In un’azione promettente in area giallorossa, Barrow scegliere di servire un compagno fuori area che andare da solo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Tira! Punta!”, gli urla in maniera furiosa Mihajlovic dalla panchina. Con lui ha un ‘conto’ aperto, la mancanza di cattiveria e sfrontatezza è una lotta continua portata avanti dal serbo nei confronti del 99, per lui come una sorta di figlio calcistico. Poi nell’ultimo quarto d’ora se la prende con Nico Dominguez, reo di essersela presa un po’ troppo comoda in panchina nel prepararsi all’ingresso in campo. Un urlo che riecheggia in tutto l’Olimpico, poco distinto nella parole ma un messaggio chiarissimo.