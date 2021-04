Roma-Bologna, successo importante dei giallorossi in vista dell’Ajax: il commento a fine partita del tecnico Paulo Fonseca

Vittoria importante per la Roma con il Bologna per non perdere il treno Champions in campionato. Giallorossi ora concentrati sulla gara con l’Ajax di giovedì in Europa League per centrare la semifinale. Ecco il commento a fine partita del tecnico Paulo Fonseca su ‘Sky Sport’: “Abbiamo cambiato molti giocatori, ad alcuni serviva riposo. All’inizio abbiamo avuto molti problemi, nel prosieguo della gara abbiamo trovato più equilibrio e fatto bene. Mkhitaryan? Vedremo come starà giovedì, finora ha fatto un solo allenamento. Sarebbe importante averlo contro l’Ajax“.

Sulla gara con i Lancieri: “Dovremo essere concentrati in difesa e non commettere errori, sarà difficile. Innanzitutto dovremo capire che il discorso non è chiuso. Cambio modulo? Non è facile in questo momento. Reynolds è appena arrivato in un calcio molto diverso ma sta imparando bene, mi è piaciuto”.

In conferenza stampa, poi, il tecnico portoghese ha chiarito ulteriormente il suo pensiero: “Se pensiamo solo a difenderci sarà dura. Dobbiamo avere la palla e creare situazioni per fare gol”. Nessuna ‘scelta’ tra l’Europa League e la corsa in campionato: “Vogliamo più punti di quelli che abbiamo, la squadra ha capito che è importante vincere le prossime partite per tenere viva la lotta Champions”.