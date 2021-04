Dalla Spagna si parla di una rissa alla fine della partita tra Real Madrid e Barcellona: furia Pique e Koeman contro l’arbitro Gil Manzano

Il ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona, si sa, non è certo una gara come tutte le altre. E di grande rilievo è stata anche la sfida che si è disputata ieri sera, vinta 2-1 dal Real Madrid. A Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, non è però andata proprio giù la direzione dell’arbitro Gil Manzano, reo a suo avviso di non aver fischiato un calcio di rigore per fallo di Mendy ai danni di Braithwaite. L’allenatore olandese ha manifestato tutto il suo disappunto al termine del match nella conferenza post-partita, ma la situazione sarebbe degenerata subito dopo il fischio finale.

Stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito TV’ sarebbe scoppiata una vera e propria rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi con protagonista lo stesso tecnico olandese, il direttore di gara e Gerard Pique. L’allenatore e il difensore sarebbero stati furiosi per i 4 minuti di recupero concessi, giudicati troppo pochi e per la mancata concessione del rigore a Braithwaite. Non è chiaro se addirittura i due avrebbero aggredito fisicamente l’arbitro. A rischio però una maxi squalifica: dipenderà tutto da quello che sarà riportato sul referto del fischietto 37enne.