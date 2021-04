Buone notizie per Pochettino in vista del ritorno contro il Bayern Monaco: Verratti e Florenzi sarebbero negativi al Covid-19

Risultati positivi al Covid-19 con la Nazionale italiana, insieme a diversi altri giocatori e membri dello staff di Roberto Mancini, Alessandro Florenzi e Marco Verratti hanno saltato la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League. Nonostante la loro assenza, però, i parigini sono riusciti ad avere la meglio sul campo dei bavaresi. Dalla Francia, intanto, arrivano notizie incoraggianti per Mauricio Pochettino in vista della gara di ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto riportato da ‘Téléfoot’, Florenzi e Verratti sarebbero risultati negativi nell’ultimo ciclo di tamponi a cui sono stati sottoposti. I due giocatori della Nazionale, quindi, potrebbero essere arruolabili per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Buone notizie per Pochettino, ma anche per l’Italia, che vedrebbe così guarire due dei suoi giocatori.