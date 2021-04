Pagelle e tabellino di Roma-Bologna, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

ROMA

Mirante 7: nel primo tempo tiene a galla la Roma con due o tre interventi da grande portiere, soprattutto nell’uscita su Barrow che evidenzia tutta la grande esperienza che lo contraddistingue. Poi super su Soriano, anche se il pallone non sarebbe andato in porta direttamente.

Mancini 6,5: chiamato ancora agli straordinari, regge sotto i colpi di un Bologna scatenato nel primo tempo e mette una pezza agli errori dei compagni.

Fazio 5,5: troppo lento nella manovra, va spesso in difficoltà contro Skov Olsen e non riesce a dare supporto a Peres che annaspa. Poi un paio di chiusure discrete.

Ibanez 6: meglio col pallone tra i piedi nelle sue incursioni che in marcatura, però meglio rispetto a qualche uscita in campionato, sicuramente anche rinfrancato dal gol con l’Ajax. Nella ripresa cresce e fa tutto bene.

Reynolds 5: primo tempo da spaesato completo. In difficoltà totale all’esordio da titolare, sempre preso in mezzo tra De Silvestri, Soriano che si alterna e Schouten. Deve mangiare ancora parecchie pagnotte. Dal 76′ Karsdorp 6: più personalità, ovviamente, rispetto al compagno. Dijks prova qualche qualche scorribanda, lo controlla abbastanza bene. Si mangia il gol del raddoppio addormentandosi davanti alla porta.

Diawara 6,5: il centrocampo del Bologna oggi fa la partita, lui corre tantissimo ed è tra i più positivi perché non molla un secondo. Si sgancia anche in avanti con ottima continuità. Dal 67′ Veretout 6: gestisce bene, anche se non è al meglio e si vede.

Villar 5: un po’ meno in palla, tocca pochi palloni e ne soffre, si vede. Non riesce a trovare la posizione ideale in campo, non entrando mai nel vivo del gioco. Perde troppi palloni, uno di questo gli porta anche una strigliata di Pellegrini.

Peres 5,5: all’inizio Skov Olsen lo sollecita parecchio e lui va subito in apprensione, anche perché quasi nessuno gli dà una mano. Tante finte, controfinte, che mascherano un’insicurezza di fondo quando attaccato.

Carles Perez 5: come spessissimo gli accade, fumoso. Quando parte a testa bassa non ha grandi spazi e va a sbattere contro gli avversari. Dal 76′ Pellegrini 6: dopo pochi minuti si becca un giallo sacrosanto per recuperare dopo un brutto pallone perso da Villar, letteralmente ‘mangiato’ dal capitano della Roma. Per il resto non incide più di tanto, ma si fa sentire con i suoi.

Pedro 5: non parte benissimo, capisce un po’ in ritardo che deve dare una mano a Peres. Nel primo tempo si fa anticipare lanciando il contropiede del Bologna in campo aperto, poi sbaglia un pallone ghiottissimo per Mayoral e rifila una legnata da dietro assolutamente gratuita a Skov Olsen. Dal 67′ Mkhitaryan 5,5: mette nelle gambe minuti preziosi in vista dell’Ajax. Deve ancora ritrovare lo sprint, ma già rivederlo in campo è una super notizia.

Mayoral 7: si sacrifica parecchio nel primo tempo, cerca di cucire il gioco, di svariare con buonissima qualità ma senza trovare la via della porta. Fantastico nell’uno contro uno a fine primo tempo per saltare Skorupski e depositare in porta. Dall’83’ Pastore sv: torna praticamente in campo dopo dieci mesi. Un parto, vero e proprio.



All.: Paulo Fonseca 6: rischia tantissimo con un turnover massiccio e per certi versi obbligato, anche se Reynolds e Fazio sono scelte che paiono da subito un po’ azzardate, che paga. Il Bologna domina in lungo e largo, ma tiene a galla la Roma e Fonseca cestinando tutte le chance. Una bella dose di fortuna tiene i giallorossi ancora in corsa.

BOLOGNA

Skorupski 6: di interventi veri e propri non se ne ricordano, sul gol di Mayoral esce alla disperata ma colpe non ne ha. Bravo su Peres.

De Silvestri 6: spinge molto, si fa vedere con continuità e la prestazione è buona. Qualche sbavatura difensiva, ma nel complesso la partita è positiva Non basta. Dal 60′ Antov 6: chiamato a contenere gli attacchi della Roma, che arrivano non con grande lucidità. Regge.

Danilo 5: perfetto e perfino a un passo dal gol del vantaggio nel primo tempo, fino al contrasto perso a centrocampo che spalanca la porta a Mayoral per il vantaggio. Alla fine errore decisivo.

Soumaoro 6,5: sempre attento e concentrato, fisicamente straripante e per certi versi perfetto. Peccato per il Bologna non basta a evitare la sconfitta.

Dijks 5,5: non spinge moltissimo, è poco concreto ed esplosivo a livello fisico come ci ha abituato.

Schouten 6: recupera una grandissima quantità di palloni, nel primo tempo detta bene la pressione ed è un motorino costante. Giganteggia, poi non ce la più ed esce. Dal 76′ Dominguez sv

Svanberg 6: è lucido nella gestione del pallone, anche se ci si aspetta ancora un salto di personalità. Magari una verticalizzazione in più, una giocata decisiva. Va anche vicino al gol di testa. Dal 69′ Juwara 6: dà un po’ di brillantezza in più, ma stasera gli manca lo spunto davvero importante.

Skov Olsen 6: nel primo tempo il duello con Bruno Peres è quello principale, lui lo stravince ma non è abbastanza concreto in area. Gioca una buona partita, scappa alle spalle dei difensori, ma gli manca ancora qualcosa nel momento decisivo. Dal 60′ Orsolini 5,5: si vede poco.

Soriano 5: grazia clamorosamente la Roma nel primo tempo a porta vuota, colpendo malissimo. In mezzo al campo è il leader maximo del Bologna, però anche lui oggi per lucidità negli ultimi metri non è perfetto. Nel finale un’altra occasione praticamente dentro la porta, ma sbaglia scelta e passaggio.

Barrow 5,5: a volte si specchia un po’ troppo, tra un’eccessiva ‘morbidezza’ e una poca rapidità negli ultimi metri. Si muove discretamente, ma è ancora superficiale e buono in area. Gli ci vuole un po’ di sana cattiveria. In un’occasione nel primo tempo il manifesto, con Mihajlovic che gli urla di tutto per la scelta in area della Roma. “Punta! Tira!” Dal 60′ Sansone 5,5: anche lui incide poco a gara in corso.

Palacio 6: gli si può rimproverare ben poco per il lavoro pazzesco che fa lontano dalla porta. Gioca quasi da centrocampista, recupera palloni, li ripulisce, sta dappertutto. Chiedere proprio a lui di concretizzare forse è troppo.

All.: Sinisa Mihajlovic 6,5: il suo Bologna gioca ancora una volta benissimo, meglio del’avversario, anche se importante. È bello da vedere, ma come al solito inconcludente. Sulla preparazione il suo marchio è evidente, non può entrare anche in campo a segnare.

Arbitro: Guida 6: non ci sono tantissimi episodi da controllare, soprattutto in area di rigore. Il gol du Mayoral è regolare, Danilo perde il contrasto in maniera lecita. Per il resto cartellini distribuiti con parsimonia ma correttezza.

Il tabellino di Roma-Bologna 1-0

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (76′ Karsdorp), Diawara (67′ Veretout), Villar, Peres; Carles Perez (76′ Pellegrini), Pedro (67′ Mkhitaryan); Mayoral (84′ Pastore)

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Jesus, Santon, Calafiori, Dzeko, Providence

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60′ Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (76′ Dominguez), Svanberg (69′ Juwara); Skov Olsen (60′ Orsolini), Soriano, Barrow (60′ Sansone); Palacio.

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Vignato

All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Robilotta

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: De Meo

Marcatori: 44′ Mayoral

NOTE: Ammoniti: 36′ Pedro, 38′ De Silvestri, 75′ Villar, 81′ Mihajlovic, 83′ Pellegerini