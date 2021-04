Juventus-Genoa, pagelle e tabellino della sfida dell’Allianz Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Tris bianconero firmato da Kulusevski, Morata e McKennie. Ai Grifoni non basta Scamacca

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus dopo il fondamentale successo contro il Napoli. I bianconeri piegano il Genoa nel pomeriggio dell’Allianz Stadium, mettendo in saccoccia tre punti preziosi per la corsa Champions. Kulusevski e Morata tornano al gol, mettendo in discesa la partita per la squadra di Pirlo. Gara che però si complica per la Juve ad inizio ripresa dopo il guizzo di Scamacca, prima del tris che chiude i conti firmato dal neo-entrato McKennie. Cuadrado fa la differenza prima di lasciare il campo, riscatto Szczesny tra i pali. Cristiano Ronaldo non trova la zampata, Chiellini incerto nelle retrovie. Scamacca non basta all’undici di Ballardini, disastro Radovanovic sul 2-0 bianconero. Male anche Rovella, futuro sposo della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Le pagelle di Juventus-Genoa: Morata si sblocca, Rovella non brilla

JUVENTUS

Szczesny 7 – Si riscatta dopo le incertezze nel derby. Decisivo prima su Scamacca e poi su Pjaca.

Cuadrado 7 – Devastante quando punta l’uomo: ubriaca Rovella e regala a Kulusevski la palla del vantaggio. Fonte di gioco fondamentale negli schemi di Pirlo, che preferisce comunque tirarlo fuori all’intervallo perché già ammonito (46′ Alex Sandro 5,5 – Il suo impatto con il match non è dei più felici).

De Ligt 6 – Praticamente perfetto nel primo tempo, non sbaglia un intervento. Meno bene su Scamacca, quando si fa anticipare dal centravanti sul 2-1 ospite.

Chiellini 5,5 – Prima frazione abbastanza tranquilla. Le cose si complicano ad inizio ripresa, dove la posizione di Pjaca dà parecchio fastidio alla Juve e al capitano della ‘Vecchia Signora’.

Danilo 7 – Solido e puntuale nelle due fasi, cambia fascia all’intervallo senza perdere in efficacia. Serve al neo-entrato McKennie l’assist del terza rete di marca juventina.

Kulusevski 7 – Parte fortissimo, pennellando col mancino la gemma dell’1-0. Trasformato rispetto alle ultime scialbe prestazioni, i suoi strappi fanno male alla retroguardia ligure. (68′ McKennie 7 – Grande impatto sul match: alla prima palla toccata fredda Perin sul filtrante di Danilo).

Bentancur 6,5 – Gioca facile, stavolta senza rischiare troppo. Prezioso soprattutto in fase di interdizione, dopo il 3-1 ha più campo e fa respirare la squadra.

Rabiot 6,5 – Altra prestazione positiva del francese, che spezza le trame avversarie e riparte con pericolosità. Se c’è un titolare in questo momento nella mediana bianconera, è senz’altro l’ex PSG (84′ Ramsey sv).

Chiesa 6,5 – Non è tambureggiante e continuo come al solito. Il blitz che spacca la difesa genoana sul 2-0 è comunque suo. (74′ Arthur 6 – In campo nella parte finale per congelare palla e risultato).

Morata 6,5 – Una liberazione il gol: freddo stavolta nel bucare Perin dopo i tanti errori delle partite precedenti. Corre e si sacrifica, anche se alle volte pecca in lucidità. (67′ Dybala 6 – Qualche fiammata delle sue, ma non trova l’acuto come mercoledì scorso).

Cristiano Ronaldo 6 – Volitivo, svaria molto lungo tutto il fronte offensivo. Clamoroso il legno colpito da due passi: stavolta gli manca la zampata risolutrice.

All. Pirlo 6,5 – La Juve come contro il Napoli approccia bene il match, mettendo in discesa il pomeriggio dell’Allianz Stadium. Squadra però molle e che sbanda al ritorno in campo dopo l’intervallo, rischiando di farsi riprendere prima del tris firmato da McKennie. Vittoria pesante in chiave Champions, anche se c’è ancora qualcosa da registrare.

GENOA

Perin 6,5 – Incolpevole sui gol. Risponde presente su Rabiot e Kulusevski.

Masiello 5,5 – Quando Chiesa e Ronaldo gravitano dalle sue parti sono dolori.

Radovanovic 4,5 – Pasticcia su Chiesa: si fa soffiare il pallone che porta al 2-0 della Juve. Errore gravissimo.

Criscito 5 – In ritardo su Ronaldo e Morata. Lascia troppo spazio anche a Kulusevski nel vantaggio bianconero.

Biraschi 5,5 – Fa quel che può su Chiesa. Raramente si spinge in avanti (46′ Ghiglione 5 – Colpevole su McKennie: lo tiene in gioco).

Behrami 5 – Lento e impacciato, fa poco filtro in mediana (Pjaca 6,5 – Sveglio e pimpante. Impegna subito Szczesny, poi fallisce il 2-2 dopo aver messo a sedere Chiellini).

Badelj 5,5 – Cerca di dare ordine: ci riesce solo a tratti.

Rovella 5 – Bocciato in quello che sarà un giorno il suo stadio. Ubriacato da Cuadrado, non incide neanche in fase di impostazione. L’assist da corner per Scamacca non basta (62′ Zajc 5,5 – Poco nel vivo della manovra).

Zappacosta 6 – Il più intraprendente del Genoa, soprattutto nella prima parte. Gli manca però il guizzo. Costretto a lasciare i suoi in dieci per infortunio: sostituzioni finite.

Pandev 5,5 – Dà la sensazione di essere pericoloso quando ha la palla sul mancino. Viaggia però a fari spenti per lunghi tratti della gara (62′ Shomurodov 5 – Non riesce ad incidere come dovrebbe).

Scamacca 6,5 – Sbaglia un gol praticamente fatto prima dell’intervallo. Al ritorno in campo è bravo a beffare de Ligt, riaprendo parzialmente i giochi (69′ Melegoni 6 – Forze fresche in mediana).

All. Ballardini 5 – Genoa praticamente non pervenuto nel primo tempo e pericolo soltanto nel finale con Scamacca. I Grifoni reagiscono ad inizio ripresa e mettono più volte in apprensione Szczesny e la difesa di casa. Scamacca non basta e lo toglie troppo presto, senza giocarsi la carta Destro. Cambi terminati nel finale: Genoa che resta in dieci dopo l’infortunio di Zappacosta.

Arbitro Di Bello 6,5 – Gestisce senza sbavature una partita che non presenta grosse difficoltà. Promosso.

TABELLINO

Juventus-Genoa 3-1

5′ Kulusevski; 21′ Morata; 49′ Scamacca (G); 70′ McKennie

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46′ Alex Sandro), de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski (68′ McKennie), Bentancur, Rabiot (84′ Ramsey), Chiesa; Morata (68′ Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Dragusin, Frabotta, Di Pardo, Fagioli

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (46′ Ghiglione), Behrami (46′ Pjaca), Badelj, Rovella (62′ Zajc), Zappacosta; Pandev (62′ Shomurodov), Scamacca (69′ Melegoni). Allenatore: Davide Ballardini

A disposizione: Marchetti, Paleari, Onguene, Zapata, Goldaniga, Cassata, Destro

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Cuadrado (J), Kulusevski (J), Behrami (G), Rovella (G), Criscito (G), Alex Sandro (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 4′