Juventus-Genoa, voti e tabellino del primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri avanti all’intervallo grazie alle reti di Kulusevski e Morata

La Juventus va al riposo con il doppio vantaggio nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa. E’ una perla di Kulusevski già al 4′ a sbloccare il match, con lo svedese ex Parma imbeccato ottimamente da Cuadrado. Il colombiano ubriaca Rovella e si conferma una fonte di gioco fondamentale negli schemi di Pirlo. Torna ad esultare anche Morata, che al 21′ sfrutta il clamoroso errore di Ronaldo (palo da due passi) per infilzare nuovamente l’ex di turno Perin. Il portiere ospite nega a Rabiot il centro del 3-0, mentre Szczesny è decisivo quasi allo scadere su Scamacca. Male il futuro bianconero Rovella e Radovanovic, con quest’ultimo che ha aperto la strada al contropiede di Chiesa in occasione del bis della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Genoa, Dybala scalpita | Il gesto nel riscaldamento

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Cuadrado 7

De Ligt 6,5

Chiellini 6

Danilo 6

Kulusevski 7

Bentancur 6

Rabiot 6,5

Chiesa 6,5

Morata 6,5

Cristiano Ronaldo 6

All. Pirlo 6,5

GENOA

Perin 6,5

Masiello 5,5

Radovanovic 4,5

Criscito 5

Biraschi 5,5

Behrami 5

Badelj 5,5

Rovella 5

Zappacosta 6

Pandev 5,5

Scamacca 5

All. Ballardini 5,5

Arbitro Di Bello 6

TABELLINO

Juventus-Genoa 2-0

5′ Kulusevski; 21′ Morata

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Dragusin, Alex Sandro, Frabotta, Di Pardo, McKennie, Fagioli, Arthur, Ramsey, Dybala

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella, Zappacosta; Pandev, Scamacca. Allenatore: Davide Ballardini

A disposizione: Marchetti, Paleari, Onguene, Zapata, Goldaniga, Cassata, Ghiglione, Zajc, Melegoni, Pjaca, Scamacca, Shomurodov

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Cuadrado (J), Kulusevski (J), Behrami (G)

Espulsi:

Note: recupero 0′