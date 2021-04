Juve-Genoa, super de Ligt | I tifosi ‘avvisano’ la società

Nel primo tempo di Juventus-Genoa de Ligt è stato protagonista di una grande prestazione: i tifosi chiedono alla società di blindarlo

È una Juventus determinatissima quella scesa in campo nel primo tempo contro il Genoa. Il vantaggio dei bianconeri è arrivato dopo appena 5′, con la stoccata sul secondo palo di Dejan Kulusevski ed al 22′ è arrivato anche il raddoppio di Morata. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, però, sono rimasti impressionati dalla prestazione difensiva di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese ha interrotto tutte le possibili occasioni dei liguri, dimostrando uno stato di forma eccezionale. Su ‘Twitter’ molti supporter bianconeri hanno chiesto alla società di blindarlo per il futuro. Ecco alcuni dei commenti dei tifosi della Juventus sul primo tempo di de Ligt. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#JuveGenoa

Voglio #deligt leader della difesa per i prossimi 15 anni — Filippo Colombi Manzi (@ColombiManzi) April 11, 2021

De Ligt mostruoso in questi primi 35 minuti.

#JuveGenoa — Dario Longo (@Dario95ct) April 11, 2021

Quanto mi gasa De Ligt. — Sneguročka 🍝 (@LaskaJuventus) April 11, 2021

facciamo una statua a Matthijs de Ligt da Leiderdorp#JuveGenoa — Sårå (@freyja_16) April 11, 2021