Inter-Cagliari, Vidal neanche in panchina: le condizioni e il possibile rientro

Arturo Vidal ancora out: il cileno non è a disposizione di Conte, ecco le sue condizioni

È stato un 2021 decisamente non brillante per Arturo Vidal, che si è aperto sì con il gol fondamentale alla Juventus ma che poi è proseguito a singhiozzo per i soliti problemi fisici. Fino all’operazione al menisco di un mese fa, che si è resa necessaria per permettere al cileno di recuperare in maniera completa. Per fortuna di Conte, la sua assenza non si è fatta sentire più di tanto e l’Inter è ormai lanciatissima verso lo scudetto.

Oggi contro il Cagliari, vista l’assenza di Barella per squalifica, ci si aspettava un suo impiego dal momento che nelle ultime due è tornato almeno in panchina. Invece l’ex Barcellona è rimasto fuori dai giocatori a disposizione del mister a partita in corso. Il centrocampista non è al top, Conte insieme allo staff medico hanno deciso di non rischiarlo nonostante l’assenza di Barella. In questi due giorni ha proseguito il lavoro personalizzato per ritrovare la forma ideale. In ogni caso oggi Vidal non sarebbe stato utilizzato, per questo il mirino dell’Inter si è spostato sul recupero in vista della prossima partita, il big match in casa del Napoli di domenica prossima. E oggi è rimasto out a scopo precauzionale.