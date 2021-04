Al termine di Fiorentina-Atalanta, il commento del tecnico nerazzurro Gasperini: si parla anche del futuro di Ilicic

Successo pesantissimo dell’Atalanta in chiave Champions, il 3-2 sulla Fiorentina è molto prezioso. Il tecnico nerazzurro Gianpiero Gasperini non nasconde la sua felicità: “Oggi avevano vinto tutte le nostre rivali, era importante vincere e nonostante le occasioni create abbiamo rischiato di non riuscirci – ha spiegato a ‘Sky Sport’ – Tre punti fondamentali, ora arriverà una settimana molto calda. Non è la prima volta che manchiamo diverse palle gol, ma siamo stati bravi, soprattutto a tornare in vantaggio subito dopo essere stati raggiunti. Difesa a quattro? E’ legata ai giocatori a disposizione ma anche agli avversari che affrontiamo, presto torneremo a tre. A volte comunque alzavamo un difensore a centrocampo e cambiavamo a partita in corso, ci teniamo delle alternative a seconda della giornata, le abbiamo costruite nel tempo. In attacco possiamo sfruttare una certa abbondanza, ma anche i centrocampisti ci consentono di variare molto. A volte potrei andare anche in tribuna, abbiamo il pilota automatico ormai”

Gasperini è stato interpellato anche sugli scenari futuri: “Ilicic? Per adesso gioca con noi. A volte gioca bene, altre ha dei periodi non molto positivi. A inizio stagione non pensavamo neanche di averlo…Siamo molto legati a lui. Se va via? Non so se possa star meglio da qualche altra parte (ride, ndr). Progetto scudetto? Le ambizioni sono cresciute grazie al lavoro di tutte le componenti. Visti i risultati degli ultimi anni, sappiamo di essere a livello delle prime, non delle primissime. Le altre squadre hanno dei budget molto alti, anche se l’Atalanta ha saputo crescere non potrà mai permettersi un Lukaku o un Osimhen. Non significa che non cercheremo di restare in alto e migliorarci sempre. Partire per vincere lo scudetto l’anno prossimo è comunque eccessivo. Poi se capita non ci tiriamo indietro…”.