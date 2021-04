Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida del Bentegodi, valida per la trentesima giornata di Serie A

In programma alle 15, Verona-Lazio mette di fronte due delle squadre più interessanti delle ultime due stagioni. Reduci dalla vittoria in casa del Cagliari, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte, i padroni di casi proveranno a bissare l’impresa della gara di andata, vinta per 2 a 1. I biancocelesti, dal canto loro, non possono compiere passi falsi se vogliono continuare a sperare nella qualificazione per la prossima Champions League. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Verona-Lazio

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 74, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari** 22, Parma 20**, Crotone** 15.

** una partita in più

* una partita in meno