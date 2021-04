Il Napoli di Gattuso, dopo la sconfitta contro la Juventus, torna in campo per la trentesima giornata di Serie A e fa visita alla Sampdoria

Dopo il 2-1 patito sul campo della Juventus di Pirlo in una sorta di spareggio per un posto nella prossima edizione della Champions League, il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Avversario di giornata è la Sampdoria di Claudio Ranieri e del grande ex Fabio Quagliarella, reduce dal pareggio esterno contro il Milan di Pioli e Ibrahimovic, che veleggia serenamente a centro classifica con trentasei punti conquistati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Damsgaard, Thorsby, Jankto, Candreva; Quagliarella, Gabbiadini.. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 74, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari** 22, Parma 20**, Crotone** 15.

** una partita in più

* una partita in meno