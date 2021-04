Chiude la domenica della trentesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra la Fiorentina e l’Atalanta

Per la trentesima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina ospita l’Atalanta. I viola di Giuseppe Iachini sono reduci dal pareggio esterno sul campo del Genoa di Ballardini, diretta concorrente per la salvezza, e sono a caccia di punti importanti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione; di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria interna contro l’Udinese, la terza consecutiva, e hanno tutta l’intenzione di continuare su questa strada per non perdere il posto nella prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Gosens, de Roon, Freuler, Pasalic; Malinovskyi; Muriel; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 74, Milan 63, Juventus 62, Napoli 59, Atalanta* 58, Lazio* 55, Roma 54, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina* 30, Benevento* 30, Torino* 27, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

* una partita in meno