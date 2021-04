Calciomercato Sampdoria, annunci di Osti su Quagliarella e Ranieri

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato del futuro di Quagliarella e Ranieri

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Sampdoria–Napoli, il direttore sportivo del club blucerchiato Carlo Osti ha parlato così del futuro di Quagliarella e Ranieri, entrambi ancora in bilico in vista della prossima stagione: "Il presidente Ferrero sta trattando personalmente sia con il mister che con Quagliarella. Proprio ieri ha rilasciato una dichiarazione importante, dicendo che finché lui sarà alla Sampdoria Quagliarella sarà alla Sampdoria. Fabio è il simbolo di questa Sampdoria, deve rassicurarlo, rimarrà con noi".

E sull’allenatore: “Mi auguro sempre che rimanga perché è arrivato qui in un momento difficilissimo sta facendo molto bene. Obiettivamente a inizio stagione a nove partite dalla fine non immaginavamo questo risultato. Spero rimanga ma Ferrero e Ranieri sono due prime donne e a volte fanno qualche capriccio”.