Il Milan è impegnato sul fronte rinnovi con i capitoli legati al futuro di Donnarumma e Calhanoglu che continuano a tenere banco. La Juventus è in agguato

Vittoria importante per la corsa Champions quella del Milan di ieri sul campo del Parma. I rossoneri puntano al grande ritorno nella massima competizione europea, mentre al di fuori del terreno di gioco la dirigenza meneghina lavora ai rinnovi di calciatori importanti come Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Se per lo svedese il traguardo sembra più vicino, lo stesso non si può dire per il giovane portiere italiano e per il trequartista turco. Due situazioni che continua ad osservare con grande attenzione anche la solita Juventus, che affonderebbe il colpo per l’ex Leverkusen in caso di cessione di Ramsey o Rabiot.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calhanoglu-Juve a una condizione, ma la priorità resta il Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spogliatoio compatto per Pirlo

Calciomercato Milan, Juventus in agguato per Calhanoglu

Oltre a Donnarumma, da tempo desiderio di Paratici e soci, anche Calhanoglu potrebbe rientrare in ottica bianconera in caso di mancato rinnovo col Milan. Come evidenziato anche da ‘paolobargiggia.it’ il turco potrebbe essere l’altro grande ‘scippo’ della Juventus nei confronti dei rossoneri. Calhanoglu rappresenterebbe nel caso una vera e propria iniezione di qualità e tecnica, in grado di alzare il livello attuale del centrocampo bianconero che in più circostanze nel corso di questa complessa stagione ha sofferto, denotando evidenti limiti. Paratici proverà quindi a cogliere la ghiotta occasione, provando a battere la concorrenza del Milan che spera dal canto suo di raggiungere un accordo per il rinnovo contrattuale. Il turco percepisce attualmente 2,5 milioni, con la Juventus che potrebbe inserirsi partendo da 5,5 più bonus che lo porterebbero a 6,5, per sbaragliare le carte in tavola. A Torino inoltre potrebbe liberarsi la maglia numero 10 di Dybala.