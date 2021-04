Terza sconfitta consecutiva per l’Udinese. Le dichiarazioni di Gotti dopo il ko interno contro il Torino: squadra in ritiro da martedì

L’Udinese incappa nel terzo ko consecutivo contro il Torino di Nicola, con la vittoria in campionato che manca ormai dallo scorso 6 marzo, più di un mese fa. Nonostante la situazione di classifica (12esimo posto a +11 dal Cagliari terz’ultimo), la società ha così deciso di mandare la squadra in ritiro da martedì, per preparare al meglio la prossima trasferta di Crotone. A riportarlo è ‘Udinese TV’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questa la delusione di Gotti nel post partita: “Il torto più grande è non riuscire a fare gol. Non facciamo gol nemmeno a porta vuota. – ha dichiarato l’allenatore del club friulano ai microfoni di ‘DAZN’ – Perdere le partite fa male, a maggior ragione oggi. Avevamo la sensazione di aver preparato bene la partita senza concedere praticamente nulla al Torino. Siamo stati sfortunati negli episodi”. Infine, sul rigore concesso ai granata che ha deciso la partita: “Non ho rivisto l’azione e non commento. Gli arbitri hanno il supporto tecnologico e hanno deciso, io non posso cambiare la situazione”.