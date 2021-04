Spezia-Crotone, Italiano: “Vincere oggi è tanta roba, ma è ancora lunga”

Arrivano le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria del suo Spezia contro il Crotone nei minuti finali

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Crotone per 3-2. Decisive le reti di Maggiore ed Erlic nel finale di partita. Di seguito, le parole di Italiano: “Non abbiamo mollato, il 2-1 poteva mettere ko chiunque. Invece siamo riusciti a pareggiarla e addirittura a vincerla. Gran merito ai ragazzi. Il Crotone esprime un buon calcio e può mettere in difficoltà chiunque, come ha fatto in passato. Vincere oggi è tanta roba”.

Sulla salvezza – “In questo momento 24 punti a disposizione sono ancora tanti, alterniamo cose belle a cose che non stanno né in cielo, né in terra. Oggi sono punti importanti, ma ci sarà da sudare, ne sono convinto”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVA | Calciomercato, Fonseca via da Roma. Gradimento per un altro club di A

Sulla prestazione – “C’erano tanti spazi e in partite come questa prima la facevamo viaggiare più veloce, riuscivamo ad andare sugli esterni alti con più velocità. E’ vero, non siamo stati perfetti in quello che ci ha portato ad arrivare fin qui. Però le partite possono arrivare anche a un epilogo positivo pur non essendo bellissimi. a me piace ricordare l’andata col parma dove abbiamo preso tre pali e pareggiato al 90′. Sono partite che ci possono stare, quando le vinci è una soddisfazione enorme”.

Su Messias – “Gli ho detto che se anni fa eravamo in Serie D, oggi dobbiamo essere felici di essere in massima serie. E’ un grande giocatore, ha un futuro roseo davanti a sé”.