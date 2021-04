A commentare l’incredibile sfida tra Spezia e Crotone ci ha pensato Serse Cosmi, analizzando con durezza il risultato finale

Partita incredibile quella tra Spezia e Crotone culminata con la rimonta nel finale dei padroni di casa che hanno ribaltato il risultato in una manciata di minuti dopo il vantaggio dei pitagorici. Ad analizzare la sfida ci ha pensato proprio Serse Cosmi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Purtroppo sta diventando drammaticamente una consuetudine. È davvero un peccato sprecare tutto il lavoro fatto in settimana. La prestazione è sempre più che positiva, andiamo oltre il gol a partita. Oggi non ci sono giustificazioni perché era una gara che ti avrebbe fatto avere un approccio diverso per le altre otto. Penso che il pareggio sarebbe stato terribilmente penalizzante per noi. Perderla è allucinante“.

Cosmi ha poi proseguito: “Riusciamo a rimontare contro la Lazio poi prendiamo gol nel finale, stessa cosa anche col Bologna, poi col Napoli rimontiamo fino al 3-3 e perdiamo. Abbiamo fatto il 2-1 oggi e abbiamo sfiorato anche il tris: quando sembrava che c’era solo da soffrire nel finale sono venuti fuori due episodi. Quando c’è questa serialità bisogna fare un mea culpa. È un peccato perchè questa squadra offre un calcio piacevole. È semplice commentare la nostra immeritata sconfitta. Noi esprimiamo un calcio modernissimo, poi tutto è un castello che cade immediatamente nel momento in cui prendi gol allucinanti. Mi dispiace per la gente di Crotone”.