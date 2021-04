Decidono Rebic e Kessie nel primo tempo, Leao nel secondo: Milan in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo dopo il rosso a Ibrahimovic

Dopo il pareggio con la Sampdoria, il Milan torna alla vittoria e lo fa non senza difficoltà. Vantaggio maturato nel primo tempo, con le due reti che portano la firma di Rebic e Kessie, poi nel secondo tempo c’è da soffrire ma arriva la terza marcatura di Rafael Leao. L’espulsione di Ibrahimovic dopo un’ora di gioco costringe i rossoneri di Pioli a giocare in inferiorità numerica per la maggior parte del secondo tempo e a ritrovare l’emergenza in attacco contro il Genoa che ha caratterizzato la seconda metà di stagione. Parma che invece resta a 20 punti, penultimo, a quattro lunghezze dal Torino, che ha due partite in meno.

Parma-Milan 1-3: Rebic e Kessie riportano alla vittoria i rossoneri

Milan che parte subito forte con la rete di Rebic: Ibrahimovic lavora un ottimo pallone dai 20 metri e serve l’attaccante croato, che dal limite controlla e conclude sotto l’incrocio, superando Sepe. Gara subito in discesa e Ibrahimovic prova a punire di nuovo il Parma all’11’, ma la conclusione è alta. Rossoneri che non riescono a concretizzare, ma che al 44′ trovano il jolly con Kessie, che arriva al suo decimo gol in campionato. Hernandez scambia con Ibrahimovic, poi dal limite serve il centrocampista rossonero che dall’altezza del dischetto supera Sepe per il 2-0.

Squadre negli spogliatoi col Parma che inserisce Cornelius al posto di Gervinho, impalpabile nella prima frazione di gara. Al 51′ Donnarumma interviene in due tempi prima su Conti di testa e poi su Pellé, opponendosi col corpo. Sula respinta Kucka prova la rovesciata, ma la palla finisce sul fondo. Nove minuti dopo al 60′ qualche parola di troppo di Ibrahimovic infastidisce l’arbitro Maresca: cartellino rosso diretto per lo svedese che lascia i suoi in dieci uomini. Parma che ne approfitta e al 66′ trova il gol che riapre la partita: Pellé fa sponda in area di rigore e appoggia per Gagliolo, che supera Donnarumma per il 2-1. L’estremo difensore rossonero resta a terra per un colpo al polso, ma alla fine torna a difendere i propri pali. Squadre contratte, con il Milan che prova a gestire il vantaggio e l’inferiorità numerica, mentre i ducali non ne approfittano: dopo cinque minuti di recupero, in contropiede, Leao riesce a superare Sepe e chiude sul 3-1 finale.

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20**, Crotone** 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più