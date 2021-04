Serie A, Spezia-Crotone 3-2: clamorosa rimonta per Italiano nel finale

Clamorosa rimonta dello Spezia che passa dal 2-1 al 3-2 nei minuti di recupero: un finale nel quale succede di tutto

Una vittoria incredibile per lo Spezia di Italiano, che in due minuti passa dal 2-1 del Crotone al 3-2. Una vittoria fondamentale, che spinge gli Squali di Cosmi sempre più all’ultimo posto in classifica, mentre proietta gli spezzini a 32 punti, tanti quanti il Genoa. Una rimonta che premia la caparbietà di Italiano e la voglia di non arrendersi dei liguri.

Spezia-Crotone 3-2: una rimonta clamorosa per Italiano

Crotone che nel primo tempo riesce a essere padrone del Picco, con lo Spezia che si ritrova in difficoltà nonostante il ritorno in campo da titolare di N’Zola. Ounas al 18′ prova il primo squillo servendo Benali, ma Provedel blocca il triangolo tra i due. Proprio il numero 10 del Crotone, poi, al 38′ alza bandiera bianca dopo uno scontro con Ismajli, e due minuti dopo gli Squali trovano il vantaggio. Traversone di Molina dalla corsia di sinistra, Provedel ribatte fuori, ma Messias recupera e serve Djidji: il difensore ex Torino spalle alla porta si coordina e trova un pallonetto che supera l’estremo difensore spezzino. Rete del vantaggio per Djidji, che in estate era stato anche accostato alla squadra di Italiano.

Squadre negli spogliatoi sull’1-0 per il Crotone e Spezia che manda in campo Farias e Leo Sena. Liguri scatenati che provano a trovare il pareggio e ci riescono al 63′: dalla destra Ferrer serve Marchizza che nel cuore dell’area di rigore fa da sponda a Daniele Verde, che controlla, supera Luperto e supera Cordaz di destro. Sull’1-1 lo Spezia continua a spingere, mentre il Crotone non resta a guardare. Al 79′, dopo una partita anonima, Simy riesce riceve da Zanellato all’altezza del dischetto e calcia di prima superando Provedel per il 2-1. Italiano non ci sta e inserisce anche Galabinov, schierando di fatto quattro attaccanti: cambio che modifica la trazione della squadra e porta Erlic a servire Maggiore all’89’. Spot in area e conclusione di destro del centrocampista spezzino che trova il 2-2.

Non finisce qui, perché Erlic ha deciso di non rinunciare al ruolo di protagonista: al 91′, in pieno recupero, palla che finisce sulla traversa dopo il colpo di testa di Ismajli, Cordaz battuto lascia la porta sguarnita e dalle retrovie arriva Erlic, che di testa insacca il decisivo 3-2. Nel finale spazio anche per un contropiede di Farias, che però non riesce a servire N’Zola: triplice fischio e gara che terminare nello stupore generale per Cosmi e il Crotone.

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 60, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20, Crotone** 15.

*una partita in meno

** una partita in più