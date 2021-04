Leonardo Spinazzola si è infortunato nel match di Europa League contro l’Ajax: le ultime sul terzino della Roma

Una vittoria importante quella della Roma contro l’Ajax in Europa League, ma non senza patemi. Oltre alla rimonta in campo, Fonseca ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

L’ex Juventus salterà sicuramente il Bologna, ma per gli effettivi tempi di recupero occorrerà attendere. Oggi Spinazzola è stato controllato a Trigoria: confermato il risentimento muscolare ma non è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Nei prossimi giorni si valuterà se farla per valutare la presenza di una lesione.