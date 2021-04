Roma, nessuno scontro a Trigoria: confermate anticipazioni CM.IT

Roma, arrivano conferme alle anticipazioni di CM.IT: nessuno scontro a Trigoria tra Fonseca e la squadra

La Roma prepara il match di campionato col Bologna, dopo l’impresa in Europa League in casa dell’Ajax. Giovedì sera lo sfogo in tv di Fonseca contro le notizie di un presunto scontro a Trigoria, in seguito al quale sono arrivate le scuse al tecnico portoghese da parte del ‘Corriere dello Sport’.

In un breve editoriale, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha parlato della notizia riportata come ‘parzialmente infondata’. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it: la domenica di Pasqua avevamo raccontato di un confronto tra Fonseca e la squadra, in seguito al pareggio con il Sassuolo. Ma con i toni che non avevano superato il livello di guardia.