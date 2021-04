Pagelle e tabellino del primo tempo di Parma-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A

Dopo un primo tempo dominato, in cui il Milan trova due gol con Rebic e Kessie, cambia tutto nella ripresa. L’espulsione di Ibrahimovic dà ossigeno al Parma, che rientra in partita con Gagliolo ma nel finale arriva il tris di Leao.

PARMA

Sepe 6 – Può davvero poco in occasione dei gol subiti, poi non è chiamato ad alcun intervento particolare.

Conti 5 – Fatica tantissimo con Theo e Rebic. Lo saltano sistematicamente. Fa vedere il meglio di se in avanti.

Bani 5 – Con Ibrahimovic oggi sarebbe stato complicato per tutti. Affonda come il resto della retroguardia gialloblu.

Gagliolo 5 – Partita disastrosa per l’italo-svedese in costante difficoltà con gli attaccanti del Milan. Fa girare Rebic troppo facilmente e non è perfetto nemmeno in occasione del secondo gol. Ha il merito di riaprire la partita.

Pezzella 5,5 – Ha più gamba di Conti e cerca di rendersi utile in entrambe le fasi. Il fatto di avere due avversari un po’ meno complicati, rispetto al compagno, lo aiuta. 74′ Busi s.v.

Kucka 6 – Dai suoi piedi nasce l’azione del gol del 1-2, è tra i più convinti al forcing finale.

Hernani 5 – Un’ora da dimenticare per il centrocampista di D’Aversa. Dal 61′ – Grassi 6 – Fa meglio del compagno, riuscendo a far muovere più velocemente la palla.

Kurtic 5 – E’ sempre costretto rincorrere gli avversari. Perde costantemente il duello con i centrocampisti rossoneri.

Man 6 – Dimostra di avere una qualità superiore alla media ma i compagni non lo aiutano sempre. Con il Parma in superiorità numerica viene fuori con ottimi spunti.

Pellé 6 – Donnarumma gli nega la gioia del gol. Assente nel primo tempo, meglio nella ripresa con Cornelius. E’ suo l’assist di testa per Gagliolo.

Gervinho 4,5 – Affonda solo una volta sulla fascia ma è in fuorigioco. Rientro complicato per l’ivoriano ex Roma. Dal 45′ Cornelius 6,5 – Il suo ingresso cambia la partita. I suoi centimetri fanno la differenza, mettendo in difficoltà il Milan.

All. D’Aversa 5,5 – Il suo Parma è schierato bene in campo ma la differenza con il Milan è evidente. Prova a giocarsela nella ripresa con Pelle-Cornelius in coppia, il Parma cresce trova il gol dell’1-2.

MILAN

Donnarumma 6,5 – Senza paura su Pellé. Esce alla disperata su Gagliolo ma non gli riesce il miracolo.

Kalulu 6 – Non soffre Gervinho, come all’andata. Mette in campo tanta intensità. E’ concentrato ma non ha il piede educato di Calabria. Dal 77′ Gabbia s.v.

Kjaer 6 – Solito match attento del centrale danese, che ci mette l’esperienza per contrastare gli attaccanti gialloblu.

Tomori 6,5 – Ancora una buona partita per l’inglese. Un match senza sbavature, tiene botta con i giganti del Parma.

Hernandez 6,5 – Da una sua iniziativa nasce il gol del 2-0. Mostra tanta attenzione dietro, anche per via dell’errore sesquipedale contro la Sampdoria.

Bennacer 6,5 – Il Milan gira a buona velocità e lo fa anche per la sua regia. Nel secondo tempo cresce tanto, giocando a testa alta. Dal 71′ Meite 5,5 – Entra per dare fisicità e centimetri alla squadra. Non è preciso in fase di ripartenza.

Kessie 7 – E’ il solito dominatore a centrocampo. Non sbaglia un passaggio ed è sempre più decisivo sotto porta, non solo dal dischetto.

Saelemaekers 6 – Funziona l’asse con Kalulu. Arriva spesso sul fondo mettendo in difficoltà Pezzella. Sembra aver ritrovato la brillantezza di inizio stagione. Dal 71′ Dalot 6,5 – Non entra bene in partita, commentando subito degli errori anche banali. Nel finale da una sua grande iniziativa nasce il tris rossonero.

Calhanoglu 6 – Non indossa il suo abito migliore ma mostra comunque la sua qualità per più un’ora di gioco. Dal 77′ Krunic s.v.

Rebic 7 – Il gol che sblocca il match è suo. Sfrutta in pieno l’assist di Ibrahimovic girandosi perfettamente su Gagliolo. Funziona l’intesa che Theo Hernandez. Dal 84′ Leao 6,5 – Non può sbagliare il gol che chiude il match. Un gol comunque fondamentale.

Ibrahimovic 6 – Gioca per la squadra, si abbassa tanto, sfornando assist per i compagni. Nei gol di Rebic e Kessie c’è il suo zampino. Rovina tutto con un’espulsione davvero inspiegabile.

All. Pioli 7,5 – Una settimana di lavoro senza intoppi a Milanello è servita a ritrovare le vecchie buone abitudini. Bene anche nei cambi quando il Milan rimane in dieci.

Maresca 5 – Tutta da capire l’espulsione a Zlatan Ibrahimovic. Molte volte si fa finta di non sentire, lui non lo fa. Da rivedere, sicuramente, la gestione dei cartellini.

TABELLINO

PARMA-MILAN 1-3

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani Jr., Kurtić; Man, Pellé, Gervinho. A disp.: Colombi; Bruno Alves, Busi, Dierckx, Laurini, Osorio, Valenti; Brugman, Camara, Grassi, Traoré; Cornelius. All.: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

AMMONITI: 10′ Bani (P), 23′ Calhanoglu (M), 37′ Pezzella (P), 38′ Gagliolo (P), 65′ Kucka (P), 80′ Kessie (M), Theo (M), 90′ Meite (M)

ESPULSIONI: 60′ Ibrahimovic (M)

GOL: 8′ Rebic (M), 43′ Kessie (M), 66′ Gagliolo (P), 94′ Leao (M)