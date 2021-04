Real Madrid-Barcellona 2-1: spettacolo a Valdebebas, Clasico ai Blancos!

Spettacolo ed emozioni fino all’ultima azione a Valdebebas nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona: decidono Benzema e Kroos, sorpasso ‘Blancos’ in classifica

Real Madrid e Barcellona non deludono le aspettative e regalano un Clasico al cardiopalma. La spuntano i ‘Blancos’ di Zidane in una gara aperta fino all’ultima azione. A sbloccare il match è il solito Benzema, con un super colpo di tacco, e al 28′ Kroos firma anche il doppio vantaggio su punizione sfruttando una deviazione. Il Barça però c’è e la riapre al 60′ con Mingueza. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Non basta a Messi e compagni l’assalto finale nel diluvio di Valdebebas: la partita si conclude con la traversa di Moriba all’ultima azione. La squadra di Zidane sorpassa così i blaugrana in classifica, agganciando l’Atletico a quota 66 punti e portandosi a +1 dalla squadra catalana. Per un finale di Liga che si preannuncia incandescente.

REAL MADRID-BARCELLONA 2-1: 14′ Benzema (RM), 28′ Kroos (RM), 60′ Mingueza (B)