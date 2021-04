Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Genoa, match della 30a giornata di Serie A

Per la 30a giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Genoa all’Allianz Stadium. I bianconeri sono reduci dalla vittoria contro il Napoli, che ha ridato entusiasmo all’ambiente, ma contro i liguri servirà una buona prestazione per dare continuità ai risultati. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo fa il punto sulla formazione della Juventus e sul ballottaggio tra Morata e Dybala in attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

DOMANDA DI CM.IT – “Con il rientro di Dybala, c’è la possibilità di vedere in campo contemporaneamente l’argentino insieme a Morata e Ronaldo? Spero di sì, di poterli schierare tutti insieme. Intanto sono contento di averli tutti a disposizione. Poi vedremo se ci sarà anche lo spazio per vederli tutti e tre insieme in campo”.

NAPOLI – “Mercoledì mi hanno soddisfatto lo spirito, l’atteggiamento e la volontà, che dobbiamo mantenere anche domani. È stata la scossa? Abbiamo bisogno di dare continuità, dobbiamo affrontare con voglia feroce. Contro il Napoli Morata ha interpretato molto bene la partita, ha solo bisogno di fare gol”

BALLOTTAGGI – “In porta giocherà Szczesny, mentre Paulo Dybala sta bene ed è pronto, anche se magari non dal primo minuto. Anche Arthur e McKennie stanno bene e sono pronti per giocare, Demiral invece non ha ancora minutaggio. È stato fermo non solo per il Covid, ha bisogno di più tempo per giocare dall’inizio”

GENOA – “Abbiamo il dovere di fare bene in tutte le partite che mancano, i nostri obiettivi sono sempre gli stessi: mercoledì c’è stata grande unità di intenti, e domani dev’essere lo stesso. Kulusevski e Ramsey stanno bene. Kulusevski si è allenato molto bene e probabilmente partirà dal primo minuto contro il Genoa. Anche Chiellini ha dato massima disponibilità e domani partirà dall’inizio. Cuadrado schierato alto domani può essere un’opzione”

CHIESA – “Dò consigli tattici e tecnici a Federico Chiesa. Lui è bravissimo negli spazi e nell’uno contro uno, può ancora migliorare sulla gestione della palla e delle situazioni di gioco. Ha fame di calcio e tanta voglia di imparare, è una gran cosa”

DYBALA – “Ora ci godiamo il fatto di avere finalmente Dybala a disposizione, è un giocatore che fa la differenza”

DRAGUSIN – “Giusto aver puntato su Radu, è un ragazzo di grande prospettiva”

VAR – “Se il VAR può aiutare concretamente gli arbitri è giusto che venga utilizzato”

FINALE DI STAGIONE – “Abbiamo perso tanti punti contro squadre più in basso in classifica. Questa è stata una nostra pecca, ma ci sono ancora tanti punti in palio e vogliamo concludere alla grande la stagione”