Approdato al Pacos de Ferreira lo scorso agosto, Jordi Martins è considerato il miglior portiere della Liga Nos di quest’anno. Sul brasiliano, in possesso di una clausola molto bassa, c’è l’interesse di tre società di Serie A

Il Pacos de Ferreira è una delle grandi rivelazioni della Liga Nos che si appresta a vincere in scioltezza lo Sporting CP. Ben 45 i punti conquistati fin qui dai ‘Castores’, attualmente quinti in classifica con un vantaggio di nove lunghezze (con una gara in meno) sul Vitoria Guimaraes sesto. Insomma a meno di clamorosi scivoloni la squadra di mister Pepa riuscirà a conquistare la qualificazione alla Conference League, competizione che debutterà proprio nella prossima stagione.

CM.IT | Jordi Martins ‘occasione’ per Genoa, Udinese e Verona

Uno degli assoluti punti di forza del Pacos è sicuramente il portiere, Jordi Martins. Approdato in Europa e in Portogallo la scorsa estate via Vasco da Gama, il 27enne brasiliano ha conquistato subito tutti dimostrando grande affidabilità e riuscendo a strappare ben otto clean sheet. Per gli addetti ai lavori è, non a caso, il miglior portiere del campionato di quest’anno. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, le prestazioni del classe ’93 nativo di Rio de Janeiro non sono passate inosservate nemmeno in Italia: risulta infatti che su di lui ci sia l’apprezzamento di squadre di Serie A, ovvero Genoa, Udinese e Verona. Jordi Martins potrebbe venir coinvolto nel valzer dei portieri che molto probabilmente avrà come protagonisti (anche) i club sopracitati, del resto il numero 1 rappresenta una super ‘occasione’ di mercato avendo una clausola risolutiva bassissima, da 1,5 milioni di euro valida per la prossima finestra esitva. L’ostacolo al suo arrivo nel nostro Paese può essere solo lo status da extracomunitario.