DIRETTA Serie A, Spezia-Crotone | Le formazioni ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra le squadre di Italiano e Cosmi in tempo reale

Lo Spezia e il Crotone si affrontano nello scontro diretto in chiave salvezza che apre la trentesima giornata del campionato di Serie A. I liguri di Italiano cercano un successo che permetterebbe loro di portare a 10 punti dal Cagliari terzultimo, impegnato domani con l’Inter. Per i calabresi di Cosmi, invece, si tratta di una sorta di ultima spiaggia: serve bissare la vittoria dell’andata (4-1) per tenere viva la speranza di non retrocedere in Serie B. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 60, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Spezia 29, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15.

* Una partita in meno