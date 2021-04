DIRETTA Serie A, Parma-Milan | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Parma nel secondo anticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Dopo il mezzo passo falso con la Samp, i rossoneri dell’ex Pioli devono tornare a vincere per blindare il secondo posto in classifica. I gialloblu di D’Aversa, invece, sognano il colpaccio per abbandonare la penultima posizione e rilanciarsi in chiave salvezza. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Kurtic, Kucka; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 60, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20, Crotone** 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più