Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano al colpo a parametro zero con un ulteriore possibile ‘sconto’

Il Milan a partire da oggi pomeriggio, contro il Parma, è chiamato a difendere il secondo posto in classifica e il piazzamento Champions. Le inseguitrici incombono, l’obiettivo dopo un’ottima stagione disputata fin qui non può essere disperso in prossimità del traguardo. Rossoneri che fuori dal campo lavorano anche ai rinforzi giusti per l’eventuale ritorno nella principale competizione europea e in tal senso dalla Francia arrivano notizie interessanti per Maldini.

La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive infatti che l’entourage di Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia, avrebbe abbassato le sue richieste di ingaggio pur di portare il giocatore in rossonero. Si scende dunque dai 4 milioni di euro annui richiesti inizialmente. Non solo, anche gli stessi agenti sarebbero disposti a tagliare le commissioni. Una mossa determinata probabilmente dall’interesse del Milan per Ilicic, che ha fatto spaventare il giocatore. Il quale è determinato a confrontarsi con la Serie A e magari con la Champions League.