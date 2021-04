Calciomercato Milan, no allo scambio | Gazidis gela la Juventus

Calciomercato Milan, l’ipotesi di scambio con la Juventus viene stoppata dall’ad rossonero Gazidis: il no a Raiola

Il prossimo mercato, come il precedente, vivrà di numerosi scambi tra le società per massimizzare le operazioni e per ottenere plusvalenze preziose, data la crisi economica generata dal Covid. Al lavoro in questo senso soprattutto la Juventus, che ha bisogno di racimolare circa 100 milioni di euro. Ma l’operazione sognata dai bianconeri con il Milan non decolla, per il deciso veto da parte dell’ad rossonero Ivan Gazidis, come riportato dal giornalista Paolo Bargiggia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Nandez a Scamacca | Gli osservati di Inter, Milan e Juventus

Calciomercato Milan, no a Bernardeschi-Romagnoli per ‘bloccare’ Donnarumma

L’agente Mino Raiola aveva proposto lo scambio tra Bernardeschi e Romagnoli, entrambi suoi assistiti. Operazione molto gradita alla Juventus, alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista dell’addio, nell’immediato o il prossimo anno, di Chiellini. E a cui anche il tecnico rossonero Pioli aveva dato il suo benestare, essendo alla ricerca di un esterno offensivo di spessore. Una trattativa stoppata però da Gazidis, con una motivazione ben precisa. Infatti, la plusvalenza a favore dei bianconeri sarebbe stata vista dal dirigente come un’arma in più a livello economico per poter puntare a Gianluigi Donnarumma. Il Milan però come noto non vuole lasciare andare il portiere, in scadenza di contratto a giugno e con un rinnovo ancora da definire, e soprattutto non vuole fornire un assist ai rivali per assicurarselo.