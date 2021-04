Calciomercato Juventus, via Szczesny e Dybala | Colpi De Gea e Pogba!

Sono diversi i big in bilico in casa Juventus. La clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna

La vittoria col Napoli ha fatto respirare la Juventus e soprattutto Andrea Pirlo, allontanando ulteriori giorni bollenti. La squadra bianconera è ora terza in campionato, ma in piena zona Champions League e con Atalanta, Napoli e anche Lazio in agguato. Per i bilanci definitivi bisogna aspettare la fine della stagione, ma l’annata di Cristiano Ronaldo e compagni è senza dubbio sotto le aspettative. Pesano infatti l’eliminazione anticipata in Champions e il grande distacco dall’Inter di Conte. In questo contesto, sono già iniziati a circolare rumors e indiscrezioni di calciomercato in vista della prossima stagione. Da Cristiano Ronaldo a Dybala, infatti, sono diversi i big in bilico: ecco la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: via Szczesny e Dybala | Pogba e non solo!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo chiede rinforzi per proseguire la propria avventura in bianconero, soprattutto in porta e a centrocampo. In questo senso, i due nomi individuati sarebbero quelli di De Gea e Pogba, entrambi in bilico al Manchester United e valutati rispettivamente 25 e 70 milioni di euro. Per arrivare ai due big dei ‘Red Devis’, però, sarà ovviamente necessario sacrificare qualcuno, e in uscita potrebbero esserci Szczesny e Dybala. Solo attraverso le loro cessioni la Juve potrà affondare il colpo per De Gea e Pogba. In ogni caso, al momento non c’è nulla di concreto e si tratta di semplici rumors e indiscrezioni di calciomercato. Staremo a vedere.